Затраты на гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода составили 200 млн рублей

Основные мероприятия пройдут на Нижневолжской набережной. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода обошлось в 200 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной главному праздничному мероприятию этого года.

- Бюджет этого шоу сейчас составляет порядка 200 миллионов рублей - это в десять раз меньше, чем, например, стоимость церемонии открытия Олимпиады. Финансирование шоу – сложносоставное. В основном это внебюджетные средства от привлеченных партнеров, - рассказал Олег Беркович.

Как пояснил режиссер постановки Илья Авербух, не вся эта сумма была потрачена на гонорары артистам.

- Большая сумма уходит на декорации, световое оборудование и прочее, и гонорарная часть – это не основополагающая статья затрат, - подчеркнул постановщик.

По словам Олега Берковича, на гонорары звезд было потрачено 6% из этой суммы, то есть всего 12 миллионов рублей.

- Артисты согласились выступать за обычный концертный гонорар, несмотря на то, что им пришлось дополнительно готовить эксклюзивные номера, - подчеркнул министр культуры.

Напомним, гала-шоу «Начало нового» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода, состоится 21 августа. Главные события будут разворачиваться на сцене у Речного вокзала, праздничные мероприятия также пройдут во всех восьми районах города – список площадок «Комсомолка» публиковала ранее. Начало гала-шоу в 20:21. Трансляцию праздника будут показывать на Первом канале.

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