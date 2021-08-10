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Общество10 августа 2021 15:49

Аквапарк «Океанис» намерены открыть в ближайшее время

Точную дату открытия сообщат дополнительно
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Аквапарк "Океанис" готовится к открытию. Фото: сайт МФК "Океанис"

Аквапарк "Океанис" готовится к открытию. Фото: сайт МФК "Океанис"

Открытие аквапарка «Океанис» в Нижнем Новгороде состоится в ближайшее время. Об этом сообщили 9 августа на официальной странице «Океаниса» в Instagram.

- Дорогие подписчики, получаем от вас очень много сообщений по поводу открытия. К сожалению, нет возможности ответить каждому в direct. Уже совсем скоро „Океанис“ откроется! Точная дата будет опубликована в Инстаграм и на официальном сайте, - написали представители торгово-развлекательного комплекса в сторис.

Напомним, «Океанис» планируют открыть в текущем году. Площадь самого аквапарка составит 40 тысяч квадратных метров, а общая площадь комплекса – свыше 105 тысяч «квадратов». Помимо аквапарка здесь также появятся торговые площади, подземная и уличная парковки.

Напомним, что торговые площади планировалось открыть в комплексе раньше, чем аквапарк.