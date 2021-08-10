Дзержинск вошел в топ городов по повышению эффективности бюджетных расходов

По итогам «Конкурсного отбора на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» Дзержинск занял шестое место. По оценке конкурсной комиссии наилучших результатов Дзержинск достиг по таким параметрам, как «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» и «Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетных данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Как отметил глава города Дзержинска Иван Носков, бюджетная политика была направлена на снижение муниципального долга.

«Долговая нагрузка в определенный момент достигла критической отметки в 89%, - отметил глава. - По сути, город не развивался, а все привлеченные средства тратились на текущие расходы. Благодаря принимаемым нами мерам по сдерживанию роста муниципального долга города, а также существенной поддержке Министерства финансов Нижегородской области в текущем году долг города впервые за 15 лет сократился на 93,7 млн рублей. Кроме того, администрация города приложила все усилия, чтобы сделать работу по формированию и расходованию бюджета максимально понятной и доступной для всех жителей города».

Отметим, муниципальный долг за период с 2006 по 2019 год вырос с 53,5 млн рублей до 1 403,5 млн рублей.

Для повышения эффективности бюджета и оптимизации расходов был внедрен механизм планирования совместных торгов, позволяющий снизить расходы за счет оптовых скидок. За 2020 год оптимизация закупочной деятельности позволила сэкономить 163 млн рублей.

Как отметил директор департамента финансов Сергей Федоров, бюджет города на 2021-2023 годы сформирован с применением проектов «Модельные доходы», «Модельные расходы» и «Модельный долг».

«Эти проекты позволяют нам применять сценарный подход, учитывающий риски и отражающий потенциал бюджета, - отметил он, - что, в свою очередь, позволяет качественно исполнять доходную часть, своевременно финансировать расходы и планомерно снижать долговую нагрузку».