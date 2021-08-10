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Общество10 августа 2021 14:20

Стоимость восстановления литературного музея имени Горького увеличилась на 189 млн рублей

Ремонтные работы в музее перенесены на 2023 год
Мария СОРОКИНА
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Помещения литературного музея им. М. Горького в Нижнем Новгороде планируют отреставрировать в 2023 году.

На ремонт объекта после пожара ранее планировали потратить порядка 140 млн рублей. Работы должны были завершить в 2022 году. Как выяснилось, в особняке Бурмистровой, где располагается музей, сгнили конструктивные элементы. Таким образом, чтобы восстановить объект полностью, необходимо потратить еще 189 млн рублей.

- Мы надеемся, что финансирование оставшихся работ пройдет за счет средств федерального бюджета. После того как смета будет утверждена, правительство Нижегородской области направит соответствующую заявку в Минкультуры РФ для выделения денег, — цитирует директора музея Ларису Моторину «КоммерсантЪ».

В настоящее время специалисты ГБУ НО «Нижегородсмета» проверяют расценки на проведение работ.

Напомним, в июне прошлого года в здании музея при проведении реставрационных работ случился пожар. Огнем были охвачены 150 квадратных метров здания.

Экспонаты не пострадали, так как были вывезены заблаговременно. Само здание обгорело и нуждается в ремонте.