Администрация Сормова расторгает контракт с подрядчиком благоустройства сквера на проспекте 70 лет Октября Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Администрация Сормовского района Нижнего Новгорода расторгает контракт с подрядчиком по благоустройству сквера на проспекте 70 лет Октября – ООО "Старком". Организация сорвала сроки сдачи объекта. Работы должны были завершиться ещё 15 июля 2021 года, но на сегодняшний день их готовность составляет 15%. Об этом сообщили в районной администрации.

– К работам по устройству газонов и цветников, посадке деревьев и кустарников, установке детских и спортивных площадок подрядчик не приступал, – конкретизировали в ведомстве. – После завершения срока, предусмотренного контрактом, администрацией района было принято решение о расторжении муниципального контракта и проведении повторного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству сквера на проспекте 70 лет Октября.

Глава Сормовского района Светлана Горбунова заявила, что скорректированный срок окончания благоустройства с учётом всех процедур намечен на осень 2021 года.

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