Самолёт Бе-200 МЧС России произвёл плановую посадку в Нижнем Новгороде

Самолёт Бе-200 МЧС России произвёл плановую посадку в штатном режиме в Международном аэропорту Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, тем самым опровергнув информацию, распространившуюся ранее в сети, об экстренной посадке самолёта из-за проблем с закрылками.

Напомним, ранее в Сарове Нижегородской области, который находится на границе с горящим Мордовским заповедником, ввели режим ЧС. И даже были зафиксированы случаи отравления угарным газом. Огонь перешёл на нижегородские леса, но пожарным удалось это исправить.

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