Порядка 44 тысяч доз вакцины поступит в Нижегородскуб область в ближайшие дни

Порядка 44 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции поступит в Нижегородскую область в ближайшее время. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

Он также отметил, что в настоящий момент в Нижегородской области достаточно вакцины для работы в течение семи дней. Новая партия поступит в ближайшие два-три дня.

– Рекомендую не откладывать решение о прививании, – резюмировал министр. – Пункты вакцинации будут работать и в выходные.

Напомним, уже 815,5 тысячи жителей Нижегородского региона привились от коронавируса по последним данным от сегодняшнего дня, 10 августа. Давид Валерьевич поблагодарил их:

– Спасибо, что боретесь вместе с нами!

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