815,5 тысячи нижегородцев привились от коронавируса

Уже 815,5 тысячи жителей Нижегородской области привились от новой коронавирусной инфекции к сегодняшнему дню, 10 августа. Последними данными на этот счёт поделился в своём Instagram замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов .

– Спасибо, что боретесь с нами! – традиционно поблагодарил министр вакцинированных.

А также Давид Валерьевич заверил, что в Нижегородской области достаточно вакцины. Запасов хватит на работу в течение семи дней. Более того, через два-три дня в регион поступит новая партия вакцины от коронавируса – примерно 44 тысячи доз.

– Рекомендую не откладывать решение о прививании, – резюмировал министр. – Пункты вакцинации будут работать и в выходные дни.

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