Скандал с ритуальной службой разразился в Заволжье

Скандал с ритуальной службой "Вечная память" разразился в Заволжье Нижегородской области. Пьяные могильщики уронили гроб в могилу. Об этом сообщила потерпевшая сторона в социальных сетях.

– Один из могильщиков приехал на работу полностью пьяный, настолько, что был не в силах погрузить гроб в машину. Грузили наши родственники, которые пришли попрощаться, – рассказывает Раиса Лебедева, внучка умершего, судя по её словам.

Затем гроб, как полагается, заколотили, но когда настало время опускать его в могилу, произошло следующее:

– В могилу упал гроб. Они не удержали гроб. Прямо в могиле открылась крышка гроба. У моего дедушки в могиле сломалась и выпала нога.

Раиса Лебедева утверждает, что начальство ритуальной службы "Вечная память" перестало отвечать на звонки.

– Мы идём в суд, идём в прокуратуру, – заявила внучка покойного и попросила распространить видео в сети.

"Комсомольская правда – Нижний Новгород" проверит эту историю.

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