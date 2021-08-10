Выезд на Арзамасскую трассу отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе

Выезд на Арзамасскую трассу в районе деревни Кужутки отремонтировали в Дальнеконстантиновском районе. Этот участок связывает с дорогой Нижний Новгород – Саратов шесть населенных пунктов: Лапшиху, Курилово, Кужутки, Миршу, Чуварлей и Наченье.. Об этом сообщили в ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

- Специалисты не только заменили дорожное покрытие, приведя его в соответствие с нормативами, но и укрепили обочины, заменили один из остановочных павильонов, построив новую посадочную площадку. Подрядчик взял на себя гарантийные обязательства сроком на пять лет, - сообщил глава региона Глеб Никитин.

На плохую дорогу жаловались местные жители, которые со всех близлежащих деревень ездят в административный центр сельсовета Кужутки – здесь находится почта, банк, медпункт и школа.

Протяженность отремонтированного участка составила 3,5 километра – работу уже приняла госкомиссия. Ремонт проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», его стоимость составила 57 млн рублей.