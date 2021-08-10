Здесь появится светофор. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Схему движения изменят на площади Сенной в Нижнем Новгороде по окончании дорожных работ. Этот участок станет более удобным для автомобилистов и более безопасным для пешеходов, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, изменится движение потока со стороны Верхних Печер. Тем, кто едет на улицу Минина и Казанский съезд, необходимо будет повернуть направо и по новому участку дороги проехать до нужной улицы.

Кроме того, длинные пешеходные переходы будут разделены. Здесь появятся островки безопасности, которые не заужают проезжую часть. Также на площади Сенной планируется установить светофор.