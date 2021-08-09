Уголовное дело возбудили в отношении медработницы за подделку справок о вакцинации в Нижегородской области

В отношении 39-летней сотрудницы одного из медицинских учреждений Нижегородской области возбудили уголовное дело за подделку справок о вакцинации. С помощью цепочки пособников она осуществляла незаконную деятельность за денежное вознаграждение. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Подозреваемая вносила заведомо ложные сведения о прошедших вакцинацию от коронавируса в общую базу. Персональные данные желающих получить поддельную справку ей передавала сообщница – уборщица того же медучреждения. Но на этом цепочка не оканчивалась: уборщица, в свою очередь, тоже имела пособницу – работницу автосервиса. Последняя имела широкий круг общения и искала клиентов.

За одну справку женщины получали 5 тысяч рублей. Делили их они следующим образом: сотрудница автосервиса забирала тысячу, а оставшиеся четыре тысячи пополам делили уборщица и медработница.

Полиция продолжает расследование, в том числе устанавливает наличие других неправомерных действий. Правовая оценка будет дана и действиям тех, кто приобрёл фиктивные сертификаты.

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