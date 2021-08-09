Улицу Красносормовскую перекроют в Нижнем Новгороде 10-13 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по улице Красносормовской в Нижнем Новгороде будет перекрыто до 13 августа включительно в связи с проведением ремонтных работ на участке у детского сада № 215 (дом № 12Б). Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение будет действовать с 08:00 10 августа до 21:00 13 августа.
– Объезд организуем по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве.
Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, улицу Полярную перекрыли в Нижнем Новгороде до 12 августа включительно по аналогичной причине.
А также мы рассказывали, что сегодня утром в районе Ольгинской развязки образовалась многокилометровая пробка в результате ДТП между легковушкой и автобусом.
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