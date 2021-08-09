Нижегородские «Валдаи» начали работать ежедневно из-за высокого спроса

Речные прогулки набирают популярность у нижегородцев Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Нижегородские судна на подводных крыльях «Валдай Р45» начали курсировать ежедневно. Об этом сообщили в компании «Водолет», занимающейся развитием скоростного судоходства.

- Решение было принято в связи с высоким спросом на прогулки: и нижегородцы, и гости города пишут нам, что сталкиваются с ситуацией, когда хотели бы прокатиться на «Валдае», но билетов уже нет. Поэтому в будние дни мы добавили рейсы по самым востребованным туристическим направлениям, -рассказали в компании.

Например, в направлении Городца и Макарьева желающих будут отправлять по вторникам, средам и четвергам в дневные часы. В 18:05 на регулярной основе организованы маршруты до Шуховской башни. На архитектурное сооружение можно будет посмотреть с воды. Помимо этого, организованы прогулки вдоль Нижнего Новгорода.

Ознакомиться с расписанием «Валдаев» более подробно можно на сайте «Водолета».

В случае, если спрос на речные прогулки продолжит расти, количество рейсов тоже увеличится.