Свыше 7 тысяч штрафов выписали нижегородцам за езду с выключенными фарами

Некоторые штрафы нижегородцам удалось опротестовать Фото: Александр БОЙКО

Более 7,3 тысяч штрафов получили нижегородские водители за то, что в дневное время не включили фары на своих транспортных средствах, сообщает «КоммерсантЪ».

С июля по август при помощи видеокамер проводилась фиксация нарушений, затем данные обрабатывала нейросеть. Одна из таких камер, например, установлена на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде в рамках пилотного проекта. Аналогичные нарушения могут фиксировать и в других регионах страны, но только в столице Приволжья за подобные зафиксированные камерой нарушения решили штрафовать.

В правилах дорожного движения указано, что в дневное время при движении необходимо использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар, в противном случае придется заплатить 500 рублей штрафа.

Некоторые автовладельцы сочли, что штрафы им были назначены ошибочно и попытались их опротестовать. По данным регионального ГИБДД, в регионе отменено 48 таких постановлений.

По мнению специалистов, сама технология еще «сырая» и требует доработки, поэтому масштабно использовать ее пока рано.