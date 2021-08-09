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Общество9 августа 2021 15:59

Свыше 7 тысяч штрафов выписали нижегородцам за езду с выключенными фарами

ГИБДД фиксировали нарушения при помощи видеокамер
Мария СОРОКИНА
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Некоторые штрафы нижегородцам удалось опротестовать

Некоторые штрафы нижегородцам удалось опротестовать

Фото: Александр БОЙКО

Более 7,3 тысяч штрафов получили нижегородские водители за то, что в дневное время не включили фары на своих транспортных средствах, сообщает «КоммерсантЪ».

С июля по август при помощи видеокамер проводилась фиксация нарушений, затем данные обрабатывала нейросеть. Одна из таких камер, например, установлена на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде в рамках пилотного проекта. Аналогичные нарушения могут фиксировать и в других регионах страны, но только в столице Приволжья за подобные зафиксированные камерой нарушения решили штрафовать.

В правилах дорожного движения указано, что в дневное время при движении необходимо использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар, в противном случае придется заплатить 500 рублей штрафа.

Некоторые автовладельцы сочли, что штрафы им были назначены ошибочно и попытались их опротестовать. По данным регионального ГИБДД, в регионе отменено 48 таких постановлений.

По мнению специалистов, сама технология еще «сырая» и требует доработки, поэтому масштабно использовать ее пока рано.