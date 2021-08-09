ВТБ в Нижегородской области за первое полугодие нарастил объем кредитования населения на 50%

По итогам работы банка ВТБ в Нижегородской области за первое полугодие 2021 года общий кредитный портфель подразделения составил 109,4 млрд рублей, увеличившись за 6 месяцев на 20%. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения на 1 июля составил 148,1 млрд рублей, рост к началу года - плюс 14%. Объемы кредитования населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 50%. Кредитный портфель корпоративных клиентов за отчетный период увеличился на 18%.

Розничный кредитный портфель на отчетную дату достиг 61 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 14%. По-прежнему более половины его объема – 32 млрд рублей – составляет ипотека (+11% к началу года). Также значительная доля в портфеле приходится на кредиты наличными - 24,4 млрд рублей, плюс 18% за 6 месяцев. Портфель автокредитов на отчетную дату превысил 3,1 млрд рублей, увеличившись за январь-июнь на 14%.

Всего за первое полугодие ВТБ предоставил жителям Нижегородской области более 17 тысяч кредитов на общую сумму 16,6 млрд рублей, что на 50% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и по количеству, и по объему выдач. Лидером продаж стали кредиты наличными: плюс 87% к прошлому году. За первые 6 месяцев выдано порядка 13 тысяч таких кредитов на сумму свыше 8 млрд рублей. Продажи автокредитов выросли по сравнению с первым полугодием прошлого года на 57%, нижегородцам выдано около тысячи кредитов на покупку авто на сумму более 1 млрд рублей. На четверть, до 7,5 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом выросли продажи ипотеки, всего за отчетный период банком предоставлено населению региона 3,2 тысячи займов на покупку жилья. В структуре ипотечных продаж 3,4 млрд рублей (45%) приходится на приобретение квартир на вторичном рынке, 2,3 млрд рублей (31%) - на рефинансирование и 1,8 млрд рублей (24%) - на жилье в новостройках.

Портфель привлеченных средств физлиц на 1 июля превысил 113,1 млрд рублей. Наибольший объем в нем занимают депозиты – 80,2 млрд рублей, рост за 6 месяцев – 12%. Портфель инвестиционных продуктов увеличился на четверть, до 33 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель регионального подразделения на 1 июля составил 48,4 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 18%. Значительный рост по итогам отчетного периода демонстрирует портфель кредитов крупных клиентов - плюс 47%, до 22,3 млрд рублей. Портфель кредитов среднего и малого бизнеса по итогам отчетного периода составил 26 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения по итогам полугодия превысил 34 млрд рублей, рост к началу года – 2,5%. Из них наибольший объем – 24,9 млрд рублей - разместили в ВТБ клиенты среднего и малого бизнеса региона, рост портфеля в данном сегменте составил 7%.