Улицу Полярную перекрыли в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ

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Улица Полярная в Приокском районе Нижнего Новгорода закрыта для проезда транспорта на три дня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения ввели в понедельник, 9 августа, в 10:00, они связаны с проведением ремонтных работ между домами №13 и №19. Вновь улицу Полярную откроют для транспорта 12 августа в 15:00, а пока объезд этого участка дороги осуществляется по соседним улицам.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, на данную минуту в районе Ольгина наблюдается многокилометровый автомобильный затор, образовавшийся из-за ДТП.