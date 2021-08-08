Прокуратура начала проверку отказов в зачислении детей в школу №103

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту отказа в зачислении первоклассников в школу. Об этом сообщает Newsroom24.

Так, 77 ребенка получили отказ в зачислении школу №103. Причиной такого решения, по словам сотрудников и руководства школы, стало то, что в учебном заведении не хватает мест.

В этом году школа получила 227 заявлений о зачислении детей, они все зарегистрированы на прикрепленном к образовательному учреждению микроучастке. Однако, заявления приняли только у 150 человек, остальным же дали рекомендации обратиться в другие школы рядом - №7 и №42. Часть родителей согласились, а другие заявили, что не имеют такой возможности и сильно возмутились.

- Сейчас прокуратура проверяет информацию о возможном наличии на микроучастке фиктивных прописок. Также будет проведена проверка в отношении должностных лиц образовательного учреждения, а также сотрудников администрации города, которая проводит мониторинг укомплектованности классов образовательной организации, - сообщает в прокуратуре.

Напомним, что с 4 июля в школах Нижнего Новгорода закончилась запись в первые классы детей, проживающих на закрепленной территории. Более 13 тысяч нижегородцев подали заявления о зачислении в первые классы

Прием заявлений от родителей первоклассников, проживающих не по прописке, начался с 6 июля 2021 года и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Директор департамента образования отметил, что подать заявление можно как на портале Госуслуг, так и прийти с заявлением в МФЦ или обратиться лично в школу.