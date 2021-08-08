Мужчина утонул в река Волга в Балахне 8 августа

Мужчина утонул в реке Волга в Балахне, в районе станции водозабора. О трагедии стало известно утром в воскресенье, 8 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Также известно, что трагедия произошла около 8 часов утра. Возраст погибшего и его личность не уточняется.

- Сотрудниками ГУ МЧС России по Нижегородской области из реки извлечено тело погибшего мужчины, тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливаются, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что 54 человека утонули в Нижегородской области с 1 июня 2021 года. Этими цифрами поделилось ГУ МЧС по региону. Кроме того, в числе погибших оказались восемь детей.

За такой короткий срок, меньше полутора месяца, это ужасающие числа. Страшнее только то, что случаи гибели на воде не прекращаются и стали практически ежедневными. Причём, казалось бы, в совершенно разных уголках Нижегородской области, в разных районах и водоёмах. Красной нитью сквозь все сообщения МЧС об утонувших тянутся слова: "тело было обнаружено в месте, не оборудованном для купания".