Светомузыкальный фонтан у КЗ «Юпитер» откроется 12 августа в Нижнем Новгороде

Светомузыкальный фонтан на площади у нижегородского концертного зала «Юпитер» откроют уже в четверг, 12 августа. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Instagram.

- Еще один городской фонтан готовится к запуску! Очень круто сделан, - отметил губернатор Нижегородской области.

Так, старый фонтан имел квадратную форму и глубокую чашу, в которой любили купаться дети. Его снесли в 2020 году в рамках комплексного благоустройства территории перед КЗ.

В 2021 году начались монтажные работы круглой чаши и специального оборудования, они позволят теперь устраивать настоящие шоу с подсветкой и музыкой. Новый фонтан выполнен в форме круглой неглубокой чаше с несколькими рядами струй, а также подсветкой и встроенными динамиками.

Напомним, что музыкальный фонтан у КЗ "Юпитер" протестировали в Нижнем Новгороде. Новый музыкальный фонтан с подсветкой протестировали у центрального концертного зала "Юпитер" на площади Октябрьская в центре Нижнего Новгорода, на остановке общественного транспорта "Варварская". Записью тестового запуска поделились нижегородцы в социальных сетях.

А также, в прошлом месяце, в процессе реконструкции, музыкальный фонтан у КЗ "Юпитер" загорелся. О причинах пожара тогда так и не сообщили.