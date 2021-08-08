Жара до +35 градусов придет в Нижегородскую область

В выходные в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается аномальная жара до +34..+35 градусов. Соответствующее экстренное предупреждение сегодня распространил ЦУКС Нижегородской области.

- В связи аномальной жарой повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, - предупреждают спасатели. – В эти дни возможно увеличение числа очагов возгорания и распространение огня на населенные пункты и линии электропередач. В связи с этим нижегородцев просят особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Также в эти дни возможны ЧС, связанные с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Возможно увеличение числа аварий на маломерных судах.

БДИ!

- При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором.

- Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях

- Стоит сократить время пребывания детей на открытом солнце

- Соблюдайте правила поведения на воде.

Напомним, режим ЧС ввели в Сарове из-за лесных пожаров.

Вот уже несколько дней в Мордовском заповеднике на границе с Саровом бушует лесной пожар. С каждым днем огонь охватывает все новые и новые территории. Последние дни жители Сарова жаловались на сильный дым и частицы пепла в воздухе. Из-за жуткого запаха гари местным жителям даже рекомендовали не выходить на улицу. Поначалу пожарные уверяли, что ситуация находится под контролем. Однако сегодня стало известно, что огонь перекинулся на территорию Нижегородской области.