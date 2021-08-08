Глеб Никитин отметил уровень выступления Анастасии Максимовой

Губернатор Нижегородской области отметил уровень выступления Анастасии Максимовой. Он сказал, что она показала высочайший результат. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Анастасия Максимова в составе команды России показала высочайший результат. Все мы болели и переживали за наших девушек, но внешние обстоятельства, как и в случае с Диной Авериной, оказались сильнее. Самое обидное, что предвзятые решения влияют прежде всего на судьбы конкретных людей. Хотелось бы еще раз обратиться к нашим спортсменкам. Вы – лучшие, мы гордимся вами, а девочки, которые только начинают свой путь в спорте, равняются на вас, - сказал Глеб Никитин.

Он также поздравил воспитанницу нижегородской школы художественной гимнастики с серебром на Олимпиаде в Токио. По словам губернатора, все знают, что россиянки заслужили большей награды.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил высочайший уровень выступления сестер Авериных на Олимпиаде.

Так, сегодня, 7 августа, российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в художественной гимнастике. Ее сестра Арина Авериназаняла 4-е место.

Он также поздравил от всего сердца нижегородок и пожелал им дальнейших успехов в спорте. По мнению губернатора, для миллионов атлетов недостижимой мечтой являются достижения девочек.

А также, российская гимнастка Анастасия Максимова завоевала серебро в групповом многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Играх в Токио. В Олимпийском комитете России заявили о том, что намерены добиваться детального разбора ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике.