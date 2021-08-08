284 квартиры закупили для нижегородских детей-сирот с начала года

284 квартиры для детей-сирот приобрели в Нижегородской области по муниципальным контрактам с начала 2021 года. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

Так, сейчас проходят аукционы на приобретение еще 30 квартир - три из них предоставлены из муниципального жилищного фонда.

Министерство социальной политики Нижегородской области заключило контракты на приобретение 21 квартиры в черте Нижнего Новгорода. Уже объявили аукционы на приобретение еще семи квартир на вторичном рынке жилья.

Всего по плану в 2021 году приобретут 610 квартир на общую сумму более 1 млрд рублей. Это будет на 18 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Жилые помещения детям-сиротам предоставляются, как только им исполнится 18 лет. При этом площадь квартиры не может быть менее 30 кв. м (лоджию и балкон не учитывают). В квартире должна быть установлена сантехника, кухонное оборудование, также должен быть сделан ремонт.

Напомним, что в 2020 году для детей-сирот было приобретено 691 жилое помещение. Сумма расходов составила около 1 млрд рублей.

Более 7,5 тысяч нижегородских семей оформили льготную ипотеку с апреля 2020 года по 1 июля 2021 года.

Так, банки выдали 7687 ипотечных кредитов, общая сумма полученных средств которых составила 20,9 млрд рублей. Только за первый месяц лета в 2021 года нижегородцы взяли около 1 тысячи кредитов на 3 млрд рублей. Жители Нижегородской области в среднем берут льготную ипотек на сумму 2,7 млн рублей.