Стала известна судьба ободранных деревьев в парке «Швейцария». Подрядчик намерен вылечить эти деревья. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на представителя подрядчика «Группы компаний ЕКС» Петра Седельникова.

На аварийное и поврежденное состояние деревьев обратили внимание активисты.

Так, по словам подрядчика, часть деревьев вдоль забора спилят. Причиной такого решения стало то, что они могут испортить и разрушить цоколь ограждения, так как растут слишком близко к ограде. Однако, остальные деревья можно спасти – их залечат специальными варами. На месте будет работать специальная комиссия

Кроме того, по заключению Всероссийского общества охраны природы, в ходе благоустройства удалось сохранить более сотни деревьев, которые изначально хотели вырубить. Также в скором времени планируют провести компенсационные высадки в рамках «зеленой гарантии» и акции «Семейное дерево».

Напомним, что юбилейная 50-я акция протеста около парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде прошла во вторник, 29 июня.

В этот раз на акцию протеста у парка вышло 45 человек, они выступают против благоустройства парка по существующему проекту. Активисты считают, что благоустройство в парке «Швейцария» ведут с нарушениями природоохранного законодательства.

А также, «Родительский патруль» проверит безопасность детских объектов парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Так, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с активистами «Родительского патруля» парка «Швейцария», который создан по инициативе родителей учеников школ Приокского района. Он предложил им составить план учебных и внешкольных мероприятий в обновленном парке. Все предложения активистом примут во внимание и по ним составят расписание занятий школьников в новом учебном году.