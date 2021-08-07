В Нижнем Новгороде стартовал квест в честь 800-летия города

Квест «Мои 800» в честь 800-летия Нижнего Новгорода стартовал в августе. Его проводят в рамках ежемесячного марафона «В разгаре движения» среди пользователей мобильного приложения «Активный житель». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Примечательно, что в квесте сочетается физическая активность и культурное просвещение. Пользователи мобильного приложения «Активный житель» во время прогулки в режиме тренировки «ходьба» должны пройти не менее восьми знаковых мест Нижнего Новгорода.

К эти местам относятся: площадь Максима Горького, ул. Большая Покровская, Кремль, Верхне-Волжская набережная, Чкаловская лестница (нужно спуститься или подняться по лестнице), ул. Ильинская, памятник Минину и Пожарскому, ул. Рождественская, Нижне-Волжская набережная, парк Победы, Вознесенский Печерский монастырь, стадион «Нижний Новгород», собор Александра Невского, Нижегородская ярмарка, Сормовский парк, архитектурно-этнографический музей «Щёлоковский хутор».

Принять участие в квесте можно до 31 августа включительно. Восемь победителей и призеров будут определены случайным образом среди всех участников и награждены памятными подарками и брендированными призами от министерства спорта Нижегородской области.

Напомним, что 21 нижегородец стал победителем по итогам июньского марафона. Всего в нем приняли участие около тысячи жителей региона. Участниками спортивного мероприятия стали пользователи бесплатного мобильного приложения "Активный житель".

Так, в субботу, 31 июля, на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения победителей и призеров. Участники получили призы за активность в ходьбе, беге, езде на велосипеде и за тренировки в домашних условиях.