В двух районах Нижнего Новгорода 50 домов останутся без света 7 августа

В субботу, 7 августа, жителям двух районов Нижнего Новгорода временно отключат электричество. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Отключение связано с плановыми работами на системах ЖКХ.

Без света с 08:00 до 19:00 остались жители Ленинского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах на улице Профинтерна (№4-20), улице Усиевича (№10, 12, 13-23), по улице Гончарова (№21, 23, 25), по улице Сухопутная (№15, 17).

В Московском районе без электричества с 08:00 до 17:00 остались дома на улице Хохломская (№14-30, 24а, 30а) и улице Чебоксарская (№1, 3, 36, 17, 19, 15).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно.

Напомним, что горячее водоснабжение вернули жителям трех домов на Автозаводском районе. Так, после жалоб жильцов специалисты провели проверку и обнаружили превышения показателей по цвету, мутности и содержанию железа в воде. К ответственности привлекли компании «Наш дом», «Автозаводская ТЭЦ» и «Теплосети» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Их привлекут по статье 6.5 КоАП РФ за оказание услуг с нарушениями