В Нижегородской области снова отметили снижение цен на ряд продуктов

В Нижегородской области снова отметили снижение цен с 26 июля по 2 августа. Картофель, морковь и репчатый лук стали дешевле в регионе. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Так, по статистике, средняя цена на картофель снизилась с 40,97 рубля до 35,32 рубля за кг, на морковь - с 76,4 рубля до 66,58 рубля за кг, на репчатый лук - с 32,75 рубля до 31,77 рубля за кг.

Кроме того, значительно дешевле стали куриные яйца, яблоки, пастеризованное молоко, белокочанная капуста, свежемороженая рыба, пшеничная мука высшего сорта, хлеб ржаной и ржано-пшеничный.

Напомним, что в нижегородской области снизились цены на продукты на неделе с 19 по 26 июля.

По информации службы, в регионе подешевели картофель, морковь и черный чай. редняя цена на картофель снизилась с 43,21 рубля до 40,97 рубля за кг, на морковь - с 83,91 рубля до 76,4 рубля за кг, на чай черный байховый - с 1 004,64 рубля до 981,2 рубля за кг. Так, в процентном соотношении снижение цен произошло на 5,2, 9 и 2,3 процента соотвественно.