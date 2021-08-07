Умер Юрий Трутнев, известный физик из Нижегородской области

Легендарный физик, академик РАН Юрий Трутнев умер в Нижегородской области. Он ушел из жизни 6 августа в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Юрий Трутнев был одним из крупнейших российских учёных и ведущих специалистов по созданию ядерных и термоядерных зарядов. С 1999 года он работал первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра.

Его работы сыграли определяющую роль в становлении основных идей этой области знаний, развитии расчетно-теоретической базы и разработке конкретных образцов вооружения.

Также известно, что с 1951 года и до своих последних дней Юрий Алексеевич проживал в Сарове.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни Юрия Трутнева.

- Юрий Алексеевич Трутнев навсегда останется в нашей памяти как один из творцов ядерного щита нашей страны. По его биографии можно изучать историю отечественной ядерной физики. В 1951 году он совсем молодым ученым отправился в КБ-11 Арзамаса-16, где работал вместе с Зельдовичем и Сахаровым. А уже в 1961 году Юрий Трутнев стал одним из авторов создания самого мощного термоядерного заряда в мире. Благодаря коллективу ученых, к которому принадлежал Юрий Алексеевич, на планете был установлен паритет сил, защитивший человечество от новых разрушительных войн. Мы навсегда обязаны им мирным небом над головой, - сказал Глеб Никитин.

Особенно губернатор Нижегородской области отметил, что память о легендарном физике обязательно будет увековечена на территории региона.