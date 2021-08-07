Губернатор Нижегородской области отметил уровень выступления сестер Авериных на Олимпиаде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил высочайший уровень выступления сестер Авериных на Олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, сегодня, 7 августа, российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в художественной гимнастике. Ее сестра Арина Авериназаняла 4-е место.

- Конечно, этот результат и вы, и все ваши болельщики воспринимают как большую несправедливость. Дина и Арина Аверины для нас всегда первые. Об этом говорят не только спортивные победы, но и колоссальный труд, вложенный вами в этот путь. Для совсем юных гимнасток вы являетесь истинным воплощением олимпийского духа. К сожалению, в этот раз высочайший уровень исполнения не удалось конвертировать в медаль высшей пробы. Но это вопрос не к вам, а к внешним обстоятельствам, - отметил Глеб Никитин.

Он также поздравил от всего сердца нижегородок и пожелал им дальнейших успехов в спорте. По мнению губернатора, для миллионов атлетов недостижимой мечтой являются достижения девочек.

Напомним, что нижегородские спортсменки Дина и Арина Аверины выиграли сразу несколько медалей Чемпионата Европы по художественной гимнастике, проходившего в городе Варна в Болгарии с 9 по 13 июня. Арина Аверина стала обладательницей «золота» в личном многоборье, где ее сестра заняла третье место. На финальном этапе Арина завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой.

А также, отец сестер Авериных прокомментировал выступление гимнасток на Олимпиаде. Россиянки впервые с 1996 года остались без «золота» на Олимпийских играх. Многих, кто следил за выступлением спортсменок, поразила победа представительницы Израиля, учитывая серьезную ошибку – потерянную ленту в ее выступлении. Как такое могло случиться, не понимает и первый тренер сестер Авериных Лариса Белова.