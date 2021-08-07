Горячую воду вернули жителям трех домов на Автозаводе

Горячее водоснабжение вернули жителям трех домов на Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, после жалоб жильцов специалисты провели проверку и обнаружили превышения показателей по цвету, мутности и содержанию железа в воде. К ответственности привлекли компании «Наш дом», «Автозаводская ТЭЦ» и «Теплосети» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Их привлекут по статье 6.5 КоАП РФ за оказание услуг с нарушениями

Так, горячую воду отключили в данных домах.

Сейчас специалисты проводят очистку горячей воды. Однако, водоснабжение вернули только в 3 дома из 15 по решению с 6 августа. Сейчас ситуацию продолжает контролировать Роспотребнадзор.

Напомним, что во вторник, 3 августа, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии и горячей воды. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно.