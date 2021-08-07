Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2021 9:43

Горячую воду вернули жителям трех домов на Автозаводе

От жильцов поступали жалобы на качество воды
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Горячее водоснабжение вернули жителям трех домов на Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, после жалоб жильцов специалисты провели проверку и обнаружили превышения показателей по цвету, мутности и содержанию железа в воде. К ответственности привлекли компании «Наш дом», «Автозаводская ТЭЦ» и «Теплосети» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Их привлекут по статье 6.5 КоАП РФ за оказание услуг с нарушениями

Так, горячую воду отключили в данных домах.

Сейчас специалисты проводят очистку горячей воды. Однако, водоснабжение вернули только в 3 дома из 15 по решению с 6 августа. Сейчас ситуацию продолжает контролировать Роспотребнадзор.

Напомним, что во вторник, 3 августа, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии и горячей воды. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно.