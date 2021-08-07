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Спорт7 августа 2021 9:28

Нижегородка Анастасия Максимова вышла в финал группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде

По итогам квалификации россиянки заняли второе место
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Нижегородка Анастасия Максимова в составе сборной России вышла в финал группового многоборья.

Нижегородка Анастасия Максимова в составе сборной России вышла в финал группового многоборья.

Нижегородка Анастасия Максимова в составе сборной России вышла в финал группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам квалификации россиянки заняли второе место.

В ходе соревнования девушки продемонстрировали упражнения с пятью мячами , тремя обручами и двумя парами булав. Они набрали 89,050 балла. Опережает россиянок сборная Болгарии с 91,800 баллами. На третьем месте оказалась сборная Италии, набравшая 87,150 баллов.

Напомним, в составе сборной России выступают Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Алиса Тищенко, Анастасия Татарева и Ангелина Шкатова. За выступлением девушек в финале мы будем следить в воскресенье.