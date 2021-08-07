Движение по улице Полярной ограничат в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги на улице Полярной в Нижнем Новгороде с 10.00 9 августа до 15.00 12 августа. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет местный проезд между домами № 13 и №19 по ул. Полярной. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта по улице Ильинская в Нижнем Новгороде временно перекрыли с 6 до 16 августа в связи с ремонтом участка дороги. Речь идёт об участке дороги от Зеленского съезда до переулка Вахитова. Движение приостановлено с 00:01 6 августа до 23:59 15 августа. Объезд ремонтируемой зоны организуют по прилегающим улицам.