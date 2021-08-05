Фасады 25 жилых домов на проспекте Ленина обновили к юбилею Нижнего Новгорода

Фасады 25 жилых домов на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде обновили к предстоящему юбилею города. Суммарно ремонт обошёлся в 333,7 миллиона рублей, как сообщили в пресс-службе областного правительства.

Руководство нижегородского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов проинспектировало ход ремонта фасадов и крыш домов. К слову, ремонтируют также девять крыш. Подрядчик работ – ООО "Строй-Ресурс".

Как показала проверка, ремонт большинства домов уже завершён.

– В рамках подготовки города к 800-летию в Ленинском районе отремонтировано порядка 25 многоквартирных домов, готовность некоторых составляет уже 99%, сейчас устраняются мелкие недочёты, – рассказал гендиректор Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк. – Всегда есть какие-то пожелания со стороны жителей, и мы стараемся их учитывать в своей работе и в работе с подрядными организациями.

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