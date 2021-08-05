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Происшествия5 августа 2021 14:49

Мотоциклист погиб в ДТП в Урене Нижегородской области 5 августа

Участниками аварии стали мотоцикл и автомобиль
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Мотоциклист стал жертвой ДТП в Уренском районе Нижегородской области сегодня, 5 августа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о трагедии в городе Урень поступило в центр управления в кризисных ситуациях в одиннадцатом часу дня. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

Участниками дорожного происшествия стали мотоцикл и автомобиль (грузовой или легковой – пока не уточняется). К сожалению, в результате ДТП погиб мотоциклист – мужчина 1980 года рождения.

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