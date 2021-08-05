ВТБ: объем автокредитов в Нижегородской области вырос на четверть

Клиенты ВТБ в Нижегородской области за семь месяцев года оформили более 1,2 тыс автокредитов на 1,2 млрд рублей, что по объему на четверть превышает результат аналогичного периода прошлого года. Всего клиенты ВТБ заключили 50,5 тыс. сделок более чем на 37,3 млрд рублей, что почти в 1,5 раза выше прошлогодних значений.

По прогнозам аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 633 млрд рублей автокредитов. Это более чем на 60% превышает результат за аналогичный период 2020 года. В июле, по оценке ВТБ, рынок продаж вырастет на 15% к июлю 2020 года.

По итогам семи месяцев года наибольшее число сделок прошло в сегменте новых автомобилей: порядка 37 тыс. на сумму более 43 млрд рублей, что по объему на 38% больше, чем за первые семь месяцев 2020 года. Однако год к году отмечается рост числа сделок и с подержанными транспортными средствами – почти 14 тыс. кредитов на 10,7 млрд рублей, что по объему на 70% выше результата аналогичного периода прошлого года. Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33%, до 1,06 млн рублей.

«Рост объемов рынка автокредитования более чем на 60% мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весны, так и с высоким спросом первой половины года из-за изменения цен на автомобили. В этих условиях сейчас все более характерна тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут все активнее переключаться на этот сегмент кредитования. Мы считаем это позитивным, потому что в целом поможет сделать продажи более цивилизованными, а условия таких сделок для клиентов – прозрачными», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

«На российский рынок все сильнее начинают влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, спрос на автомобили остается высоким. С другой стороны, все сильнее ощущается дефицит предложения новых автомобилей, что связано прежде всего с нехваткой микрочипов и комплектующих. С учетом высоких темпов продаж во второй половине 2020 года это приведет к замедлению рынка в ближайшие месяцы. При этом мы ожидаем определенного улучшения ситуации с поставками новых автомобилей ближе к концу года, что, по нашим оценкам, приведет к росту рынка примерно на 5% по итогам всего 2021 года», – комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

В рамках автокредитования клиенты чаще всего приобретают автомобили марок LADA (27% общего объема продаж), HYUNDAI (11%) и KIA (10%). Самый большой объем выданных автокредитов в январе – июле отмечается в Московском регионе (16,9 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (5,7 млрд рублей), Краснодарском крае (2,3 млрд рублей), Республике Татарстан (1,9 млрд рублей), и Челябинской области (1,5 млрд рублей).

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).