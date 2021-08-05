Новый музыкальный фонтан с подсветкой протестировали у центрального концертного зала "Юпитер" на площади Октябрьская в центре Нижнего Новгорода, на остановке общественного транспорта "Варварская". Записью тестового запуска поделились нижегородцы в социальных сетях.

– Да-да, это фонтан, который был заброшен больше 10 лет. Теперь там будет совсем новый, с подсветкой и музыкой, – прокомментировал автор записи в сообществе "Регион-52 | Нижний Новгород" ВКонтакте.

Среди прочих комментариев одна из жительниц города высказала мнение:

– Хорошо. Чем больше фонтанов – тем лучше.

Напомним, в прошлом месяце, в процессе реконструкции, музыкальный фонтан у КЗ "Юпитер" загорелся. О причинах пожара тогда так и не сообщили.

Смотреть видеосюжет Музыкальный фонтан у КЗ "Юпитер" протестировали в Нижнем Новгороде

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