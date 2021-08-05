3,98 млрд рублей компенсаций получили дольщики двух нижегородских ЖК

Обманутые дольщики двух жилых комплексов Нижнего Новгорода получили компенсацию в размере порядка 3,98 миллиарда рублей. Об этом сообщили в GiperNN со ссылкой на региональную инспекцию госстройнадзора.

Вопрос касается дольщиков ЖК "Окский берег" и ЖК "На Гончарова" в Нижнем Новгороде. В общей сложности, компенсацию получили 2825 человек. Как отметили в ведомстве, это превышает 97% от всех участников долевого строительства указанных жилых комплексов.

Ранее застройщиков "Окского берега" – ООО "Капстройинвест" и ООО "Экоград" – признали банкротами. 134 дома в посёлке Новинки остались недостроенными с 2019 года. 2425 жителей Нижегородской области пополнили список обманутых дольщиков. С марта 2020 года им выплачивали средства, но многие были несогласны с оценкой стоимости их квартир.

Дольщики ЖК "На Гончарова" аналогично были недовольны выплатами. Строительство пяти домов в Ленинском районе города было заморожено ещё в 2017 году в связи с отсутствием финансирования застройщика "Квартстрой-НН". В результате 465 человек остались без жилья.

В GiperNN также отметили, что в течение 2021 года денежную компенсацию должны получить участники долевого строительства 38 проблемных домов Нижнего Новгорода.

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