Фальсификат сливочного масла нашли на полках нижегородских магазинов

На полках магазинов Нижнего Новгорода обнаружили фальсифицированное сливочное масло. Об этом сообщает пресс-служба «Нижегородский референтный центр».

Так, "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" выявил образец сливочного масла "Крестьянское 72,5%" барнаульского производства, который не соответствует техническим условиям.

Специалисты отметили нарушения по показателю качества «массовая доля жира».

- Массовая доля жира - то идентификационный признак сливочного масла, основной элемент качественной и информационной фальсификации, которая построена на замене ценного и дорогостоящего молочного жира растительными. Фактически за сливочное масло выдают спред - так называется смесь растительных и животных жиров. Визуально определить эту подмену очень сложно. Обращайте внимание на цену и ищите на этикетке ГОСТ, - отметили в центре.

При покупке сливочного масла эксперты советуют обращать внимание на цвет, запах и консистенцию масла.

Напомним, что опасные микроорганизмы – сальмонеллы – обнаружили в фарше и котлетах нижегородского производства. Возбудителей выявили в фарше «Пэрэмэч» и котлетах «Казан». Производителям выданы рекомендации по устранению нарушений в соответствии с нормами.

Попадая в организм человека, сальмонеллы вызывают сальмонеллез – острую кишечную инфекцию, при которой происходит интоксикация и обезвоживание организма. Риск подцепить сальмонеллу возрастает в разы при нарушении правил термической обработки мяса, рыбы, птицы, яиц. Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до нескольких дней.