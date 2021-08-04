Сквер на Юбилейном бульваре открылся после благоустройства в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде открыли сквер на Юбилейном бульваре открыли после благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Мы уже сдали сквер «Сосны», подрядчик исправляет там замечания главы города по внешнему виду газонов. Сегодня сдали сквер на бульваре Юбилейном, сейчас в работе сам бульвар Юбилейный и сквер у «Метеора». Работы там идут полным ходом и в ближайшие недели будут закончены, – отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Так, в сквере сохранили историческое планирование, поставили качели, лавочки, деревья и кустарники. По словам местных жителей, данный сквер стал не просто проходным пространством, а полноценной зоной для отдыха.

Глава Нижнего Новгорода присутствовал на церемонии открытия и подчеркнул, что летом 2021 запланировано благоустройство более чем 30 пространств в рамках нацпроекта - 14 из них уже открыты.

- Темпы неплохие, особенно, если сравнивать с предыдущими годами, когда к этой дате пространства еще даже не начинали сдавать. На подходе еще целый ряд скверов в разных районах города. Всем крайняя дата установлена 15 августа. Однако есть пространства, где подрядчики ведут работы недостаточно активно, там районы по моему поручению начали претензионную работу, – сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, что в Нижнем Новгороде наконец открыли сквер на площади Горького после реконструкции. Примечательно, что украшениями благоустроенной территории стали ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького.

Теперь проект «Вам решать» продолжит свою работу, горожане снова выберут следующее пространство для благоустройства.