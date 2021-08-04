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Новости компаний4 августа 2021 16:41

Нижегородский водоканал провел перекладку муниципального трубопровода на улице Почаинской

Несмотря на сложности, выполнить перекладку удалось в намеченные сроки
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Нижегородский водоканал провел перекладку муниципального трубопровода на улице Почаинской

Нижегородский водоканал провел перекладку муниципального трубопровода на улице Почаинской

Новый трубопровод холодного водоснабжения на улице Почаинской проложили сотрудники Нижегородского водоканала в рекордно короткие сроки. Ранее на этом участке, от которого запитаны многоквартирные жилые дома и административные здания, случалось до пяти аварийных ситуаций в год, поэтому было принято решение о замене водопровода. На перекладку трубопровода диаметром 160 мм методом контрольно-управляемого прокола потребовалось 4 дня.

- Перекладка проводилась без остановки действующего трубопровода, то есть на протяжении всего времени работ, за исключением самого момента переключения с изношенного водопровода на новый, жители были обеспечены водой, - говорит начальник управления водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин. – Так как рельеф местности довольно-таки трудный, а рядом с трубопроводом проходит множество сторонних коммуникаций, земляные работы на некоторых участках приходилось выполнять вручную. Кроме того, сотрудники водоканала должны были синхронизировать свои действия с подрядчиками, занимавшимися ремонтом проезжей части.

Несмотря на сложности, выполнить перекладку удалось в намеченные сроки. Замена водопровода позволит гарантировать примерно 5 тысячам жителей Нижнего Новгорода бесперебойное водоснабжение.

Масштабные работы ведутся и на улице Черниговской. Две недели назад там началась санация 510 метров магистрального трубопровода диаметром 600 мм. Дефектный участок выведен из эксплуатации, а для обеспечения жителей водой на время проведения работ проложен временный трубопровод диаметром 315 мм. Важность работ трудно переоценить, от этой линии зависит водоснабжение части Нижегородского района города.

- На данный момент водоканал проводит ряд значимых перекладок, которые позволят улучшить водоснабжение жителей, - подчеркнул Алексей Доронин.

Справка

АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями «Слудинская» и «Малиновая гряда» с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.