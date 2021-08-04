Нижегородский легкоатлет Валерий Пронкин занял восьмое место в финале Олимпиады в Токио

Валерий Пронкин показал 8-й результат на Олимпиаде в Токио Фото: REUTERS

Нижегородский легкоатлет Валерий Пронкин занял 8 место на финальном этапе Олимпийских игр по метанию молота, который состоялся 4 августа.

В своей первой попытке нижегородец метнул снаряд на 76,72 метра, последующие три попытки были не засчитаны, пятая принесла результат 75,97 метра, а шестая еще меньше – 74,73 метра.

Первое место, как и на квалификационном этапе занял Войцех Новицкий из Польши с результатом 82,52 метра, «серебро» завоевал норвежец Эйвинд Хенриксен с результатом 81,58 метра, а на третьем месте оказался еще один поляк Павел Файдек (81,53 метра).

Отметим, что на финальном этапе Пронкин выступил лучше, чем в квалификации, и все же этот результат слабее его личного рекорда – 79,32 метра, который он показал в 2017 году на чемпионате России.

Перед финальным этапом спортсмен рассказал «Комсомолке» об обстановке в олимпийской деревне, соперниках и собственных тренировках.