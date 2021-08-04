Более 100 зарубежных гостей приедут на празднование 800-летия Нижнего Новгорода

Более ста почетных гостей из-за рубежа посетят мероприятия к 800-летию города. Об этом сообщает департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

- Жителей и гостей Нижнего Новгорода ждет множество музыкальных, театральных, молодежных фестивалей. На протяжении 2021 года в области будут проходить разнообразные творческие, танцевальные конкурсы и спортивные мероприятия, организаторами и участниками которых в том числе выступят наши зарубежные регионы-партнеры, — отметла директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

Известно, что Нижний Новгород посетят 9 глав дипмиссий, они примут участие в гала-шоу. Оно состоится на специальной сцене в акватории Волги и Оки.

Кроме того, всем гостям и жителям города, которые собираются посетить мероприятия к 800-летию, необходимо оформить «Мультипасс 800». Получить его можно только при наличии прививки или отрицательного ПЦР теста.

Напомним, что в 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Главное шоу состоится 21 августа в 20:21, но различные праздничные мероприятия будут продолжаться буквально весь год – всего более 150 культурных, спортивных и деловых мероприятий! «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» представляет полную программу празднования 800-летия столицы Приволжья.