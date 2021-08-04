Клиенты «ТНС энерго Нижний Новгород» могут проверить баланс энергобонусов в программе лояльности

На сайте nn.tns-e.ru появилась возможность узнать количество накопленных энергобонусов (ЭБ) по программе лояльности. Для этого нужно перейти по ссылке и ввести номер своего лицевого счета.

Напомним, чтобы получать энергобонусы и обменивать их на бесплатное энергопотребление и подарки нужно:

• Оплачивать счета до 10 числа каждого месяца;

• Оплачивать рекомендуемый платеж;

• Пользоваться сервисами «электронная квитанция», мобильным приложением «ТНС энерго» и личным кабинетом «ТНС энерго» на протяжении 2021 года;

• Вступить в сообщество «ТНС энерго Нижний Новгород» Вконтакте;

• Оставлять отзыв в справочниках Яндекс, Гугл или 2ГИС.

«ТНС энерго НН» подведет итоги акции в феврале 2022 года и определит 100 победителей. Подробные условия акции размещены на сайте.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн. лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.