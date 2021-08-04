Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 15:24

13-этажные высотки построят на Черниговской набережной

Застройкой займется АО «Черниговская набережная»
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Черниговской набережной планируют построить дома высотой 13 этажей. Застройщик добивается увеличения этажности зданий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, высотные здания должны построить с правой стороны Оки на участке от Молитовского до метромоста. Застройщик выступил с инициативой о повышении этажности строений с шести до 13.

На данный момент на набережной протяженностью 1,1 км разрешено возводить здания не более шести этажей в высоту. Однако, АО «Черниговская набережная» считает, что такой вариант застройки не выгодный с точки зрения экономики.

Для решения такого непростого вопроса созвали Архитектурный совет, где проект одобрили, но с одним условием. Небоскребы не должны выбиваться из общей концепции территории, а также закрывать панораму города.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на продажу выставили самую дорогую квартиру в городе. Ее оценили в 74,4 млн рублей.

Самая дорогая квартира города находится на Верхневолжской набережной в многоквартирного клубного дома класса de-luxe в ЖК «Royal Landmark». Она расположена на 6 этаже, а общая площадь составляет 240 кв. метров.