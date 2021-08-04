13-этажные высотки построят на Черниговской набережной

На Черниговской набережной планируют построить дома высотой 13 этажей. Застройщик добивается увеличения этажности зданий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, высотные здания должны построить с правой стороны Оки на участке от Молитовского до метромоста. Застройщик выступил с инициативой о повышении этажности строений с шести до 13.

На данный момент на набережной протяженностью 1,1 км разрешено возводить здания не более шести этажей в высоту. Однако, АО «Черниговская набережная» считает, что такой вариант застройки не выгодный с точки зрения экономики.

Для решения такого непростого вопроса созвали Архитектурный совет, где проект одобрили, но с одним условием. Небоскребы не должны выбиваться из общей концепции территории, а также закрывать панораму города.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на продажу выставили самую дорогую квартиру в городе. Ее оценили в 74,4 млн рублей.

Самая дорогая квартира города находится на Верхневолжской набережной в многоквартирного клубного дома класса de-luxe в ЖК «Royal Landmark». Она расположена на 6 этаже, а общая площадь составляет 240 кв. метров.