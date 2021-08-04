Учебный год в нижегородских школах начнется очно

Нижегородские школы начнут новый учебный год с сентября 2021 года в очном формате. Об этом сообщает замруководителя нижегородского управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в Instagram.

- После выхода с дистанционки в прошлом году дети проучились полгода. И групповой заболеваемости практически не было. Взрослые сотрудники даже болеют чаще, чем ученики. Поэтому мы не планируем переводить детей на дистант, — отметила Наталья Садыкова.

Однако, она отметила, что ситуация вполне может измениться из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. В связи с этим не будут проводить никакие массовые мероприятия в школах.

Напомним, что сроки сдачи корпусов «Школы 800» станут известны до конца текущей недели.

Одна из нижегородок отметила в комментариях, что все родители скептически относятся к тому, что новая школа откроется к 1 сентября текущего года. Они сомневаются, что ремонтные работы скоро закончатся, так как сейчас, на первый взгляд на этап строительства, школа будет сдана еще не скоро. Помимо всего прочего, сейчас родители переживают о том, хватит ли финансирования, чтобы достроить корпуса образовательного центра.