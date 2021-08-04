«Лига Триатлона» пройдет в августе в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

«Лига Триатлона» состоится 6-7 августа 2021 года в Нижнем Новгороде. Триатлонный старт станет знаковым событием не только для города, но и для триатлона всей страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, соревнования станут третьей гонкой в рамках «Суперсерии 2021», которая объединит на одной площадке любителей и профессионалов триатлона.

Участники совершат заплыв по Волге, велогонку по центральным улицам города и забег по набережной.

Маршрут гонки включит в себя три этапа в самых зрелищных местах столицы Приволжья:

· плавательный этап по Волге начнется в районе поворота от Пролетарской улицы на Волжской набережную, далее - вдоль Волжской набережной с выходом у стадиона «Нижний Новгород»;

· велоэтап стартует из фан-зоны стадиона «Нижний Новгород», далее - через Канавинский мост, по Нижневолжской набережной мимо памятника Минину и Пожарскому вдоль Нижегородского Кремля, далее - к Чкаловской лестнице и Парку Победы, затем по набережной Гребного Канала до разворота. Далее маршрут возвращается к стадиону, выходит на Волжскую набережную до разворота, после чего участники отправятся на финишную прямую - в фан-зону стадиона «Нижний Новгород»;

· беговой этап стартует от стадиона «Нижний Новгород», далее - по Сибирской улице до ул. Должанской, а затем проследует по ул. Стрелка вокруг Собора Александра Невского и вернется по улице Совнаркомовской в фан-зону стадиона.

- Для нас это самый важный старт в году. Команда Федерации триатлона России обладает всем необходимым опытом для того, чтобы организовать качественное мероприятие федерального масштаба. Уверена, что участники, которые приедут на гонку, увидят старт, который максимально соответствует всем международным стандартам, – отметила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

В соревнованиях примут участие 500 спортсменов – новичков, любителей и профессионалов. Кроме того, участники трех форматов - этап Кубка России (профи), Всероссийские соревнования (профи) и Супермикс (любители) – будут обороться за призовой фонд в размере 600 000 рублей.