Нижегородцы смогут подарить или обменяться книгами 6 августа Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Центральная библиотека Московского района имени А.С.Пушкина проведет летнюю акцию «Завтра выходной - возьмите в руки книгу!». Все желающие нижегородцы смогут подарить, обменяться или взять книги в библиотеке 6 августа с 11.00 до 13.00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечает заместитель директора библиотеки, такая акция регулярно проводится с 2009 года.

- По пятницам, на площадке перед библиотекой, мы предлагаем прохожим задержаться у книжной экспозиции, в которой представлена литература разного жанра, от зарубежной и русской классики до детективов, приключений и женского романа. Вниманию нижегордцев мы представим порядка 200 различных произведений, а библиотекари дадут краткие аннотации и порекомендуют ту или иную книгу с учетом предпочтений читателей, - отметила заместитель директора учреждения Валентина Страхова.

Отмечается, что мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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