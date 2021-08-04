Еще у 544 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 4 августа 2021 года, всего с начала пандемии 142 725 пациент Нижегородской области заразился covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 494 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 544 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе - это новый рекорд за все время по региону. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 130 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5,1 тысяч, а за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 502 новых случаев), Московская область (1 517 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 906 новых случаев).

По данным на утро 4 августа, в Нижегородскую область поступило 917 948 (+79 200) доз вакцины. Всего привито 775 484 (+10 003) нижегородца, из них второй компонент получило 611 968 (+14 013) человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.