Ежегодный фестиваль BOTANICA перенесли на сентябрь 2021 года. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на АНО «Центр800».

Так, мероприятие должно было пройти с 14 по 15 августа 2021 года в парке «Швейцария», однако, эко-фестиваль были вынуждены перенести.

Теперь BOTANICA запланирован с 4 по 5 сентября текущего года. Прием заявок на участие по-прежнему продолжается.

Организаторы отмечают, что причина переноса даты фестиваля не связана с нарушением срока окончания благоустройства парка «Швейцария». Работу закончат по плану – к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, что в 2021 году Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Главное шоу состоится 21 августа в 20:21, но различные праздничные мероприятия будут продолжаться буквально весь год.

7-8 августа в Нижнем Новгороде состоится международный фестиваль современной академической музыки Opus 52, а 14-15 августа – этап кубка мира по прыжкам воду (и, вполне вероятно, площадкой для этого мероприятия станет Канавинский мост). 15 августа также состоится авиашоу «Формула 1» и начнется фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста».

19 и 20 августа на обновленной площади перед Главным ярмарочным домом будут показывать оперу «Град Китеж» при участии солистов Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина, а также приглашенных звезд. С 19 по 21 августа также будет проходить урбанистический форум «Среда для жизни». В НГХМ 20 августа начнутся Дни Эрмитажа – откроется выставка «Русская классика», а в Нижегородском выставочном комплексе представят работы Кандинского, Малевича и представителей русского авангарда. 21 августа в акватории Волги и Оки пройдет гала-шоу «Легенда о настоящих людях».

20-21 августа состоится фестиваль классических автомобилей «Горький Классик Нижний 800», 23-28 августа – чемпионат мира по скейтбордингу. А с 27 по 29 августа пройдет полюбившийся нижегородцам фестиваль медиаискусства INTERVALS. 27 августа также состоится церемония вручения премии «Инновация», а 29 августа в Нижнем Новгороде пройдет забег «Марафон 800», где, в частности, можно будет выбрать и дистанцию на 42,2 километра.