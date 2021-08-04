Три района Нижнего Новгорода остались без света 4 августа

В среду, 4 августа, в трех районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения стали плановые ремонтные работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 17:00 остались жители Приокского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах на улицах Воронежская, Физкультурная, Мызинская, Кулебакская, Салтыкова-Щедрина.

В Нижегородском районе без света с 08:00 до 17:00 останутся дома по улице Б.Печёрская (72,82,84,93), Радужная (2), Печёрский съезд (22,24а,26,26б,30а,38а), Горького (230,234).

А также электричество отключат в Советском районе с 13:00 до 17:00 в доме №45 по улице Белинского.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 3 августа, без электричества и воды остались 16 домов.

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